ВИДЕО | Посмотрите, какую хитрость придумал дятел, чтобы не остаться голодным!

Посмотрите, как большой пестрый дятел мастерски использует свою “кузницу”! В русском языке "дятлом" могут называть недалекого человека. Не совсем понятно, откуда взялось такое сравнение, ведь дятел – это умнейшая птица. Дятел довел до совершенства технику поедания семян из шишек, используя для этого так называемую "кузницу".

Дятел срывает шишку и относит ее в клюве к нише-"наковальне", где временно прижимает шишку грудью к дереву. В это время он выкидывает старую шишку, а затем фиксирует новую в нише. Гениально! Остается только выклевать все съедобное. Нишей может быть как естественное отверстие в дереве, так и выдолбленное самим дятлом. Как правило, один дятел использует 2-4 кузницы на своей территории.