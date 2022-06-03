ВИДЕО | Посмотрите, какую хитрость придумал дятел, чтобы не остаться голодным!(1)
Фотограф и блогер RusDelfi Сергей Листов "поймал" на видео интересный момент из жизни дикой природы. Оказывается, птицы вовсе не так примитивны, как могло бы показаться на первый взгляд!
Посмотрите, как большой пестрый дятел мастерски использует свою “кузницу”! В русском языке "дятлом" могут называть недалекого человека. Не совсем понятно, откуда взялось такое сравнение, ведь дятел – это умнейшая птица. Дятел довел до совершенства технику поедания семян из шишек, используя для этого так называемую "кузницу".
Дятел срывает шишку и относит ее в клюве к нише-"наковальне", где временно прижимает шишку грудью к дереву. В это время он выкидывает старую шишку, а затем фиксирует новую в нише. Гениально! Остается только выклевать все съедобное. Нишей может быть как естественное отверстие в дереве, так и выдолбленное самим дятлом. Как правило, один дятел использует 2-4 кузницы на своей территории.
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