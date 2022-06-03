"В списках на обмен пленными не значится". Жена и друзья пытаются найти пропавшего в Украине предпринимателя

Николай Маслий видный человек в Купянске – директор местной нефтебазы, владелец сети автозаправок и депутат районного совета. Ветеран АТО и организатор местной территориальной обороны, он пошел на мирный митинг протеста против оккупации Купянска без оружия, был захвачен российскими военными и увезён в неизвестном направлении.

Олег Григоров - товарищ Николая - говорит, что за прошедшие два месяца его друзья пытались включить Николая во все возможные списки на обмен пленными, но сделать этого так и не удалось из-за военной неразберихи и секретности.

«Нам говорят, что списки (на обмен пленными) - это закрытая информация. Как работает этот механизм, государством не урегулировано. Например, этот пропал сегодня - сегодня же попал в список, а наш пропал первого марта, и мы его не включим. Кто и какие рычаги дергает, чтобы кто-то имел приоритет перед другими, понять невозможно. Государственного документа на этот счёт нет», - говорит Олег.

Он надеется, что широкая огласка истории Николая, в том числе и международная, сможет помочь вырвать товарища из плена: «Международные организации дали нам номер производства по поиску нашего товарища, и на них вся надежда».

Еще один товарищ Николая рассказал, что российские военные подтвердили ему: «мужчина, руководивший митингом в Купянске, у них, и они с ним работают». Третьего марта через российских военных-бурят он пытался передать узнику тушенку и одежду. Это важно потому, что россияне подтвердили – организатор митинга у них, а значит он жив.

«Давай эти вещи, он у нас, мы с ним работаем», - сказали ему буряты – военнослужащие. Когда он пришел с вещами, то военные их не приняли. Сказали, что Николая уже увезли в другую комендатуру.