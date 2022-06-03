"В списках на обмен пленными не значится". Жена и друзья пытаются найти пропавшего в Украине предпринимателя
Вот уже три месяца, как жена и друзья пытаются найти пропавшего харьковского предпринимателя Николая Маслия. В последний раз его видели 1 марта на митинге в оккупированном Купянске (Харьковская область), откуда его и выкрали. Близкие и товарищи предпринимателя, который во время первой войны 2014-15 годов воевал в добровольческом батальоне «Айдар», считают, что российские власти держат его в Луганске или Белгороде, но в списках на обмен пленными его нет.
Николай Маслий видный человек в Купянске – директор местной нефтебазы, владелец сети автозаправок и депутат районного совета. Ветеран АТО и организатор местной территориальной обороны, он пошел на мирный митинг протеста против оккупации Купянска без оружия, был захвачен российскими военными и увезён в неизвестном направлении.
Олег Григоров - товарищ Николая - говорит, что за прошедшие два месяца его друзья пытались включить Николая во все возможные списки на обмен пленными, но сделать этого так и не удалось из-за военной неразберихи и секретности.
«Нам говорят, что списки (на обмен пленными) - это закрытая информация. Как работает этот механизм, государством не урегулировано. Например, этот пропал сегодня - сегодня же попал в список, а наш пропал первого марта, и мы его не включим. Кто и какие рычаги дергает, чтобы кто-то имел приоритет перед другими, понять невозможно. Государственного документа на этот счёт нет», - говорит Олег.
Он надеется, что широкая огласка истории Николая, в том числе и международная, сможет помочь вырвать товарища из плена: «Международные организации дали нам номер производства по поиску нашего товарища, и на них вся надежда».
Еще один товарищ Николая рассказал, что российские военные подтвердили ему: «мужчина, руководивший митингом в Купянске, у них, и они с ним работают». Третьего марта через российских военных-бурят он пытался передать узнику тушенку и одежду. Это важно потому, что россияне подтвердили – организатор митинга у них, а значит он жив.
«Давай эти вещи, он у нас, мы с ним работаем», - сказали ему буряты – военнослужащие. Когда он пришел с вещами, то военные их не приняли. Сказали, что Николая уже увезли в другую комендатуру.
Товарищ считает, что еще одно косвенное свидетельство того, что Николай жив – это история с принадлежащей ему автозаправкой в Луганской области: «Туда пришли захватчики забрать в управление этот объект, как они это называют - отжимать. Они захотели, чтобы продолжали работать люди, которые были у Николая. Они говорят: пусть Николай сам позвонит. Им был дан прямой ответ, что он находится под следствием за угрозу жизни гражданам Российской Федерации. Поэтому он не позвонит».
Супруга пропавшего – Анна, надеется на то, что Николай жив. Она рассказала, что в злополучный день первого марта ее муж решил пойти на переговоры с оккупационными властями от участников митинга в Купянске. Николай был без оружия, сам митинг тоже был мирным, и никто из местных жителей не собирался там вести боевые действия.
Она говорит, что это был протест в том числе и против мэра Купянска, который 28 февраля фактически сдал город оккупантам, призывал всех сотрудничать с российской властью и агитировал за «русский мир». Николай, как ветеран АТО и патриот Украины, не мог с этим согласиться и, конечно, был лидером на митинге протеста.
После того как он пропал, жители ходили на блок-пост, к российским военным и интересовались его судьбой, но никакого вразумительного ответа не получили. Не дало результата и обращение Анны в Красный Крест. Единственное, что сделали украинские власти – это возбудили уголовное дело о похищении человека. Анна два часа рассказывала следователю подробности пропажи супруга, появились и другие свидетели в деле, но проблема в том, что Купянск находится под оккупацией и следствие там проводиться не может.
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