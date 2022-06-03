ВИДЕО | "Последней каплей стал закон о дошкольном образовании". Кая Каллас рассказала, почему коалиция развалилась

Выступление Каи Каллас:

Я сделала предложение освободить министров Центристской партии от должности. Эстония заслуживает стабильного правительства. Для меня решающим моментом стало отклонение законопроекта о дошкольном образовании.

Мы не можем двигаться вперед в ситуации, когда у нас есть дети, которые не говорят по-эстонски. Если начать уже в детском саду, то тогда не нужны будут русскоязычные школы. Центристская партия активно борется против интересов эстоноязычного образования, и мы с ними сотрудничать не можем.

Я сделала предложение о формировании коалиции "Отечеству" (Isamaa) и социал-демократам. До тех пор, пока не будет создана новая коалиция, замещающие министров люди будут из Партии реформ.

Далее Каллас ответила на вопросы.

По ее словам, реформисты готовы начать переговоры о формировании новой коалиции хоть сегодня.

Отвечая на вопрос, почему она сама как премьер-министр не подала в отставку, Каллас сказала, что это связано с важными встречами на следующей неделе - с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Глава правительства отметила, что надеется найти общие позиции с Isamaa, особенно в том, что касается вопроса образования на эстонском языке.

Говоря о законопроекте о семейных пособиях, ставшем яблоком раздора между партиями правящей коалиции, Каллас сказала: "Мы не против повышение детских пособий. Но не один эксперт этот нынешний вариант не поддерживает. Это является предвыборным обещанием Isamaa, и они за это борются. Вопрос состоит в следующем: им важнее раздача денег или стабильное правительство, которое принимает для народа важные решения".

Каллас исключила Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) из числа возможных коалиционных партнеров. "Учитывая то, как вела себя EKRE во время кризиса с безопасностью, я не вижу возможности формирования с ними коалиции", - сказала председатель Партии реформ.