ВИДЕО | "Последней каплей стал закон о дошкольном образовании". Кая Каллас: предложение о формировании коалиции сделано Isamaa и социал-демократам

Выступление Каи Каллас:

Я сделала предложение освободить министров Центристской партии от должности. Эстония заслуживает стабильного правительства. Для меня решающим моментом стало отклонение законопроекта о дошкольном образовании.

Мы не можем двигаться вперед в ситуации, когда у нас есть дети, которые не говорят по-эстонски. Если начать уже в детском саду, то тогда не нужны будут русскоязычные школы. Центристская партия активно борется против интересов эстоноязычного образования, и мы с ними сотрудничать не можем.

Я сделала предложение о формировании коалиции "Отечеству" (Isamaa) и социал-демократам. До тех пор, пока не будет создана новая коалиция, замещающие министров будут из Партии Реформ.

Премьер-министр Кая Каллас предложила президенту освободить с должности министров, которые входят в Центристскую партию. Предложение касается министров Яака Ааба, Танеля Кийка, Эвы-Марии Лийметс, Таави Ааса, Кристиана Яани, Эрки Сависаара и Тийта Терика. Вскоре в пятницу Алар Карис согласился с предложением министра и освободил министров от должности.



