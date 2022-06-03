Мартин Хельме не исключает сотрудничества с Партией реформ: при должном желании можно найти общий язык практически со всеми

По словам Хельме, все зависит от того, будет ли у Каи Каллас уже сформирована новая коалиция. Если будут проводиться обсуждения, EKRE присоединится к ним. Он подтвердил, что недавно общался с лидерами Центристской партии и партии Отечество по поводу политических событий.

"Я никогда не исключал возможности сотрудничества с кем-то. Мы всегда говорили, что в первую очередь речь идет о тех предвыборных обещаниях или мировоззренческих обещаниях, которые могут быть реализованы в правительстве. В конечном счете, можно найти общий язык практически со всеми, если захотеть", - сказал Хельме.

Однако он тут же добавил, что EKRE четко понимает, что Кая Каллас неоднократно исключал их. "Это скорее теоретическая дискуссия, не то чтобы мы хотели сесть и обсудить, как действовать дальше".

Распад коалиции Центристской партии и Партией реформ кажется ему логичным. "В конце концов, правительство было недееспособным. Особенно плохие отношения были между руководством, не настолько на уровне министров. Уже давно сложилось так, что каждая последующая ссора разрешается все труднее", - сказал он.



"Было видно, что обе стороны ждут первого шага. Кая Каллас сделала свой ход, поэтому есть основания полагать, что она сделает и следующий шаг", - сказал Хельме.

Каллас: Эстонии необходимо стабильное правительство

Каллас объявила в социальных сетях, что она предложила президенту уволить министров Яака Ааба, Танеля Кийка, Еву-Марию Лийметс, Таави Ааса, Кристиана Яани, Эрки Сависаара и Тийта Терика.

"Я предложила Isamaa и социал-демократам начать переговоры о новой коалиции. Пока нет новой коалиции, оставшиеся министры будут продолжать работу в соответствии с порядком замены министров. Эстонии нужно стабильное правительство, которое сможет решить основные проблемы, стоящие перед страной", - сказала она.