Брак по расчету закончился разводом. И в этом виноваты дети

На деле, разумеется, никакие дети тут не при чем. Повод для того, чтобы расстаться мог быть любым. Брак по расчету, длившийся всего полтора года, изначально не был счастливым. Центристы настолько избегали этих отношений, что даже пошли на коалицию с EKRE, и только после её развала, тоже, в общем-то, неизбежного, приняли предложение реформистов. Но роль ведомых Юри Ратасу и компании не подошла. Особенно когда им все чаще стали напоминать, кто тут главный.

Большой удар по позициям центристов нанесла война в Украине. Пока Кая Каллас во всех ведущих мировых СМИ четко и недвусмысленно крыла Путина с помощью непереводимых английских выражений, центристы оказались между двух огней. Часть их русских избирателей не смогла простить им осуждения российской агрессии. Часть эстоноязычного электората припоминала договор с партией «Единая Россия» и курс на сближение с восточным соседом. Добавьте к этому ревность к той славе, которую получала за рубежом Каллас. Нет, этот брак был обречен.

В то же время роль новой "железной леди" Европы явно пришлась Кае Каллас по вкусу. И внимания к внутренним проблемам у лидера реформистов оставалось всё меньше. Да и энергии на их решение. Это было заметно по нескольким не слишком удачным фразам, брошенным не в то время и не в том месте. «Платить за электричество в рассрочку» — вероятно, не худшая идея, которую премьер-министр может озвучить в программе Esimene Stuudio, но звучит дико. Это значит, счета столь велики, что их уже не оплатить сразу…

В то же время до очередных выборов остается все меньше времени, и центристам нужно возвращать утраченные рейтинговые очки. Делать это в позиции, когда ты не несешь никакой ответственности за решения куда проще, чем в правительстве, где тебе постоянно указывают на твое место. Посмотрите на то, как ведут себя депутаты EKRE на заседаниях Рийгикогу. Теперь центристы могут с полной уверенностью говорить своим избирателям: вот, мы хотели претворить в жизнь отличные законы, жаль, что мы в меньшинстве.

В своих колонках для Delfi и Eesti Päevaleht я часто пенял Кае Каллас на то, что она, даже став премьер-министром, осталась юристом (например, чётко следует принципам), и человеком (эмоции порой выходят на первый план). А вот председатель её партнеров по коалиции Юри Ратас — именно и исключительно политик, которому чужды все эти простые человеческие слабости. В итоге в то время, когда в Европе идет война, когда страну ждет осень без российский энергоносителей, когда решения нужно принимать быстро — и за них отвечать, два лидера крупнейших партий Эстонии не смогли найти компромисс. Даже хуже — не захотели.