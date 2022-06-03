Майк Тайсон метафорично высказался о ситуации в Украине

«Вот как я смотрю на всю эту ситуацию. Наверняка многим это не понравится. Когда я вижу ястреба, который хватает зарянку, то понимаю, что могу помешать ему убить эту птицу. Однако если я помешаю ему это сделать, он сам умрёт, его птенцы тоже умрут. Так кого я спасу в таком случае? Насколько я буду прав?» — сказал Тайсон в подкасте Алекса Джонса.