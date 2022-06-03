03.06.2022, 15:17
Президент Карис уволил министров Центристской партии по предложению Каи Каллас(22)
ФОТО: Ekspress Meedia | Ilmar Saabas
Президент Алар Карис сегодня встретился в Кадриорге с премьер-министром Каей Калас, которая передала главе государства предложение об увольнении всех министров Центристской партии, входящих в правящую коалицию.
Решением президента были уволены министр окружающей среды Эрки Сависаар, министр культуры Тийт Терик, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр государственного управления Яак Ааб, министр внутренних дел Кристиан Яани, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
"Я только что предложила президенту республики уволить министров Яака Ааба, Танеля Кийка, Эву-Марию Лийметс, Таави Ааса, Кристиана Яани, Эрки Сависаара и Тийта Терика", - написала Кая Каллас в социальных сетях немногим ранее.