Частичное нефтяное эмбарго и запрет телеканалов. ЕС принял шестой пакет санкций за войну России против Украины

Евросоюз запрещает импорт российской нефти в страны ЕС и тем самым лишает Россию огромного источника доходов. Кроме того, еще больше ключевых российских банков будут отключены от международной платежной системы SWIFT, а персональные санкции вводятся в отношении обвиняемых в зверствах в Буче и Мариуполе и в военной пропаганде Кремля, указал Боррель.

Отказ от закупки сырой нефти займет до 6 месяцев, нефтепродуктов - до 8 месяцев, отмечается в заявлении Совета ЕС. Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в страны, которые из-за географического положения не имеют реальных альтернатив, сообщается далее.

Отключения от SWIFT, запрет вещания российских телеканалов и экспортные ограничения

От SWIFT будут отключены еще три российских банка - Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк, а также белорусский "Белинвестбанк". Кроме того, ЕС приостанавливает вещание еще трех российских государственных телеканалов - "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" и "Международный ТВ Центр". "Эти структуры использовались российским правительством в качестве инструментов для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду, с целью дестабилизации соседних с Россией стран, а также ЕС и его государств-членов", - поясняется в заявлении.

Кроме того, в пакете содержатся меры об ограничениях экспорта в РФ и Беларусь товаров и технологий двойного назначения, в частности химикатов, которые могут использоваться для создания химического оружия. Речь также идет о запрете ряда консалтинговых услуг и персональных ограничениях.

"ЕС решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. Он призывает Россию немедленно прекратить неизбирательные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее признанных международными нормами границ", - указывается в заявлении. Совет ЕС также призвал Россию предоставить немедленный доступ гуманитарным организациям и незамедлительно разрешить безопасное возвращение украинцев, насильственно выселенных в РФ. Решения, входящие в шестой пакет санкций, в ближайшее время будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.