Российский спортивный блогер рассказал о реакции на выпуск про Украину

Блогер сделал видео с участием футболистов: Андреем Ярмоленко, Дарио Срной, Андреем Ворониным, Виталием Миколенко, Александром Алиевым.

У блогера поинтересовались: "А была какая-то обратная связь от российских футболистов?".

"Один из игроков сборной записал мне голосовое сообщение и просто плакал в трубку, говорил, что не знает, как дальше жить. Многие написали: прости нас за то, что мы молчим. Кто-то даже перепостил видео, например, Федя Смолов. Поэтому, конечно, обратная связь была. По ходу подготовки выпуска многие футболисты и тренеры из России говорили, что происходящее – это неправильно. Никому не нужны смерти невинных людей, детей, все это безумие.

Но все также прекрасно понимают, что находятся в определенной системе. Находятся в клетке, они связаны контрактом, деньгами, страхом и всем на свете. И никто из них не решился сказать об этом публично", – сказал блогер.

После выхода интервью с украинскими футболистами, Евгений Савин покинул страну, а потом объявил и о переезде своей футбольной команды "Красава" за пределы России.

"Все спрашивают, что будет с клубом «Красава». Мы будем жить, сохраним цвета, название, часть нынешнего состава и, конечно, свой путь, но уже не в Российской Федерации. Также мы будем искать и развивать молодых и талантливых ребят России и бывшего СНГ", — написал Савин в своих соцсетях.

