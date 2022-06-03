Новости Эстонии
03.06.2022, 20:36

Гросберг: в ближайшие недели Россия, скорее всего, захватит Луганскую область

 
ФОТО: Õhtuleht | Martin Ahven

На сегодняшней пресс-конференции Министерства обороны глава разведывательного центра Сил обороны Марго Гросберг заявил, что, учитывая нынешний темп, в ближайшие несколько недель российские части, скорее всего, смогут захватить Луганскую область.

"Если Россия продолжит воевать таким же образом, как до сих пор, ни один город в Украине не сможет чувствовать себя в безопасности".

Гросберг констатировал, что обе стороны потеряли ресурсы, а для того, чтобы Украине противостоять российской армии, необходимо оружие высокой дальности.

"Было бы очень полезно, если бы это оружие было у Украины вчера, а не завтра", - отметил Гросберг.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас вFacebook,Telegram,Instagram,ВКонтакте,Одноклассниках илиTwitter.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии