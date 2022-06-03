Гросберг: в ближайшие недели Россия, скорее всего, захватит Луганскую область
На сегодняшней пресс-конференции Министерства обороны глава разведывательного центра Сил обороны Марго Гросберг заявил, что, учитывая нынешний темп, в ближайшие несколько недель российские части, скорее всего, смогут захватить Луганскую область.
"Если Россия продолжит воевать таким же образом, как до сих пор, ни один город в Украине не сможет чувствовать себя в безопасности".
Гросберг констатировал, что обе стороны потеряли ресурсы, а для того, чтобы Украине противостоять российской армии, необходимо оружие высокой дальности.
"Было бы очень полезно, если бы это оружие было у Украины вчера, а не завтра", - отметил Гросберг.
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