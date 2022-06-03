Правительство — всё! Кая Каллас предложила освободить от должности министров-центристов

Каллас сообщила, что сделала предложение начать переговоры о формировании нового правительства Isamaa и Социал-демократической партии.

"Ситуация с безопасностью в Европе не дает мне, как премьер-министру, никакой возможности продолжать сотрудничество с Центристской партией, которая в условиях внутренних разногласий не способна поставить интересы Эстонии выше интересов своей собственной партии и ее различных крыльев, - пишет Каллас на своей странице в Фейсбуке. - Для меня последним и решающим моментом стало то, что в среду в Рийгикогу голосами Центристской партии и EKRE был отклонен одобренный правительством на основе консенсуса законопроект о начальном образовании на эстонском языке.

Я считала, что 24 февраля и геноцид, совершаемый Россией в Украине, открыли глаза всем политическим партиям в Рийгикогу на то, как важно для независимости Эстонии наше общее понимание опасностей, которым мы подвергаемся как соседствующая с Россией страна. К сожалению, позавчера стало ясно, что в Рийгикогу есть две политические партии, которые даже в нынешней ситуации не способны собраться и встать на защиту нашей независимости и конституционных ценностей.

Став премьер-министром, я пообещала посвятить свои силы обеспечению будущего эстонского народа. Мы обеспечим это будущее не только увеличением военных расходов, но, прежде всего, единством нашего народа и его непоколебимой волей к защите своей независимости. Предпосылкой и основой для этого является знание эстонского языка. В ситуации, когда Центристская партия в правительстве активно работает против важнейших для Эстонии фундаментальных ценностей, мы больше не можем продолжать с ними сотрудничество.