Правительство — всё! Кая Каллас предложила освободить от должности министров-центристов(27)
Премьер-министр Кая Каллас предложила президенту освободить с должности министров, которые входят в Центристскую партию. Предложение касается министров Яака Ааба, Танеля Кийка, Эвы-Марии Лийметс, Таави Ааса, Кристиана Яани, Эрки Сависаара и Тийта Терика.
Каллас сообщила, что сделала предложение начать переговоры о формировании нового правительства Isamaa и Социал-демократической партии.
"Ситуация с безопасностью в Европе не дает мне, как премьер-министру, никакой возможности продолжать сотрудничество с Центристской партией, которая в условиях внутренних разногласий не способна поставить интересы Эстонии выше интересов своей собственной партии и ее различных крыльев, - пишет Каллас на своей странице в Фейсбуке. - Для меня последним и решающим моментом стало то, что в среду в Рийгикогу голосами Центристской партии и EKRE был отклонен одобренный правительством на основе консенсуса законопроект о начальном образовании на эстонском языке.
Я считала, что 24 февраля и геноцид, совершаемый Россией в Украине, открыли глаза всем политическим партиям в Рийгикогу на то, как важно для независимости Эстонии наше общее понимание опасностей, которым мы подвергаемся как соседствующая с Россией страна. К сожалению, позавчера стало ясно, что в Рийгикогу есть две политические партии, которые даже в нынешней ситуации не способны собраться и встать на защиту нашей независимости и конституционных ценностей.
Став премьер-министром, я пообещала посвятить свои силы обеспечению будущего эстонского народа. Мы обеспечим это будущее не только увеличением военных расходов, но, прежде всего, единством нашего народа и его непоколебимой волей к защите своей независимости. Предпосылкой и основой для этого является знание эстонского языка. В ситуации, когда Центристская партия в правительстве активно работает против важнейших для Эстонии фундаментальных ценностей, мы больше не можем продолжать с ними сотрудничество.
К этому стоит добавить тот факт, что ни один из министров Центристской партии, кроме Кристиана Яани и Эвы-Марии Лийметс, не имеет допуска секретности НАТО, и с таким составом министров невозможно управлять страной в военное время. Поэтому я узаконила ситуацию, которая на самом деле была уже давно, и отнесла в Кадриорг предложения об освобождении от должностей министров Центристской партии. Я предложила Isamaa и социал-демократам начать переговоры о новой коалиции. Пока нет новой коалиции, оставшиеся министры будут продолжать работу в соответствии с процедурой замены министров. Эстонии необходимо стабильное правительство, способное справляться с большими трудностями, стоящими перед страной".
Каллас: переговоры не проводятся посредством СМИ
Ссора в правительстве назревала уже давно. В центре спора был законопроект о семейных пособиях, против которого выступала Партия реформ. Законопроект поддержали Центристская партия, EKRE, Isamaa и, первоначально, соцдемы. На этой неделе соцдемы отозвали свою подпись из проекта.
После вчерашней пресс-конференции правительства Каллас не подтвердила и не опровергла создание новой коалиции.
Отвечая на вопрос Delfi, начались ли коалиционные переговоры с социал-демократами и Isamaa, если премьер-министр говорила, что нынешняя коалиция давно развалилась, Каллас ответила: "Никакие переговоры никогда не проводятся посредством медиа-ресурсов. Все консультации с одной, другой или третьей стороной не нуждаются в посредничестве прессы".