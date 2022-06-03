ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Бывший вице-канцлер: Репс с маленьким ребенком была во время председательства в ЕС одним из лидеров!

Напомним, что Госпрокуратура предъявила Репс обвинение в присвоении имущества и мошенничестве. В части присвоения, по данным прокуратуры, Репс незаконно обратила в свою пользу доверенное ей имущество по меньшей мере на 3579,06 евро.

Прокуратура считает, что в части эпизодов мошенничества Репс своими вводящими в заблуждение действиями нанесла государству ущерб в размере 6155,15 евро.

Министерства образования и науки обвиняет Майлис Репс в том, что будучи министром, она использовала своих подчиненных как нянек и сэкономила таким образом на оплате услуги няни для ребенка

Подробнее читайте об обвинениях здесь.

Подсудимая свою вину не признает.

Рейманд рассказал о рабочей атмосфере, которая была в министерстве и коснулся периода председательства Эстонии в Евросоюзе.

Свидетель вспомнил, что дети часто были вместе с Репс на различных мероприятиях. По его словам, Репс тогда была одним из самых заметных и отлично проявивших себя министров. Большую роль сыграло здесь и знание английского языка, чем не могут похвастаться некоторые министры.

Освещение в СМИ работы Репс Рейманд назвал несправедливым. Как и упрек в том, что маленький ребенок, которого она брала с собой кому-то мешал.

"Скорее сказал бы, что в случае с европейскими коллегами, наличие ребенка вызывало положительное внимание и очень много комплиментов. Этим можно было гордиться", - сказал Рейманд.

После перерыва показания давал Танель Кийк.

Будет дополнено.