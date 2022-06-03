ВИДЕО | Тренер устроил потасовку с владельцем команды соперников

Специалист посчитал, что арбитры допустили ошибку, не зафиксировав фол на игроке его команды, когда тот получил удар локтем в лицо. Покидая площадку, Чанак толкнул главного тренера «Ритаса», Гедрюса Жибенаса, после чего вступил в жёсткую словесную перепалку с владельцем этого клуба, Дариусом Гуделисом, который присутствовал на трибуне.