03.06.2022, 16:03
ВИДЕО | Тренер устроил потасовку с владельцем команды соперников
ФОТО: Ekspress Meedia | Priit Simson
В третьем матче финальной серии чемпионата Литвы, в котором встречались «Ритас» и «Литкабелис» (85:63, 2-1 в серии), произошёл конфликт. Он случился в концовке второй десятиминутки, когда наставник «Литкабелиса» Ненад Чанак получил удаление за споры с судьями.
Специалист посчитал, что арбитры допустили ошибку, не зафиксировав фол на игроке его команды, когда тот получил удар локтем в лицо. Покидая площадку, Чанак толкнул главного тренера «Ритаса», Гедрюса Жибенаса, после чего вступил в жёсткую словесную перепалку с владельцем этого клуба, Дариусом Гуделисом, который присутствовал на трибуне.
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