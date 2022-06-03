В Латвии обнаружен первый случай оспы обезьян

SPKC опрашивает заболевшего и проводит все необходимые меры. Заболевший — мужчина в возрастной группе до 50 лет, он заразился за границей. Болезнь протекает легко, пациент находится под наблюдением врача.

DELFI уже писал, что в середине мая в Европе, Америке и Австралии было зафиксировано несколько десятков случаев заражения новым вирусом — обезьяньей оспой. Первые сообщения о зараженных пришли из Великобритании еще 6 мая.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, родственное натуральной оспе, которую человечество победило еще в 1980 году благодаря вакцинации. Среди характерных симптомов болезни — жар, головная боль, воспаленные лимфоузлы, слабость, мышечные боли. В течение одного-трех дней после заражения на лице, ладонях и стопах человека появляются высыпания, со временем превращающиеся в пузырьки с жидкостью.