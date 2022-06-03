В Нымме живодер всадил в котика пулю

"Врач сделал рентген и обнаружил, что мы имеем дело с пулей из пневматического оружия", - рассказала хозяйка животного Аннели. По ее словам, Роби - спокойный котик, который особо из домашнего сада не выходит. На улицу его отпускают только тогда, когда кто-то из семьи дома.

Как говорит Аннели, в Нымме и раньше бывали случаи стрельбы по животным, поэтому есть основания предполагать, что кто-то этим занимается систематически.

В понедельник кота снова поведут к ветеринару, который решит, нужен ли ему будет в дальнейшем опорный каркас. На первый взгляд кажется, что у котика есть все шансы полностью выздороветь.

"В полицию я еще не обращалась, только отхожу от первого шока", - сказала хозяйка.

Если у кого-либо есть информация о живодере, напишите, пожалуйста, по адресу anneliandra.aa@gmail.com.