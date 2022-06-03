03.06.2022, 13:40
ВИДЕО | Косторная дебютировала как вокалистка
Понравилось не всем
ФОТО: Scanpix | DENIS BALIBOUSE
Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при сезона 2019-2020 Алена Косторная из-за травмы завершила сезон досрочно — не выступала даже на чемпионате России. Зато фигуристка порадовала поклонников запуском собственного ютуб-канала. В одном из выпусков Алена рассказала, что стала брать уроки вокала. И несколько месяцев спустя Косторная впервые выступила на публике.
«💫Маленький шаг к мечте😱😱. Сегодня впервые выходила на публику не как фигуристка, а как вокалист. Это было очень волнительно, но мы справились, спасибо @talalena», — написала Алена в соцсетях.
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