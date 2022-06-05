05.06.2022, 19:33
Delfi в Украине | "Забирали даже нижнее белье". Жители села под Харьковом рассказали, как пережили российскую оккупацию
ФОТО: Ekspress Meedia | Rauno Volmar
Семья Крамчаниновых пережила весь ужас войны, оказавшись в заложниках у российских военных в селе под Харьковом с символичным названием Русская Лозовая. 29 апреля село вновь перешло под контроль Вооруженных сил Украины и семья из пяти человек - супруги Дмитрий и Алена, их дети Марина и Александр, а также мать Дмитрия Наталья - тут же покинули родные места.
...захватившие село представились шахтерами из Луганска и Донецка. Они были одеты кто во что, у кого-то был ремень советских времен со звездой, кто-то ходил в калошах, а кто-то в берцах. По словам Алены, «шахтеры» были разных возрастов. Кто-то выглядел на 15 лет. Самым старшим было около 70 лет. Местные жители периодически общались с непрошеными гостями.