Delfi в Украине | "Забирали даже нижнее белье". Жители села под Харьковом рассказали, как пережили российскую оккупацию

...захватившие село представились шахтерами из Луганска и Донецка. Они были одеты кто во что, у кого-то был ремень советских времен со звездой, кто-то ходил в калошах, а кто-то в берцах. По словам Алены, «шахтеры» были разных возрастов. Кто-то выглядел на 15 лет. Самым старшим было около 70 лет. Местные жители периодически общались с непрошеными гостями.