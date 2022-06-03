Баскетболист Леброн Джеймс стал миллиардером

Forbes подсчитал, что Джеймс заработал более $1,2 млрд (до вычета налогов). Он получил более $385 млн в качестве зарплаты в "Кливленд Кавальерс", "Майами Хит" и "Лейкерс", он самый высокооплачиваемый действующий игрок НБА. Вне площадки он заработал более $900 млн от рекламы и различных бизнес-предприятий.

Джеймс, пропустивший плей-офф всего четвертый раз за 19 сезонов в НБА, стал первым действующим игроком лиги, который попал в список миллиардеров.

Майкл Джордан, единственный другой баскетболист-миллиардер, достиг десятизначного состояния в 2014 году, спустя 11 лет после завершения спортивной карьеры.

В интервью GQ в 2014 году Леброн признался, что одна из главных его целей – стать миллиардером.

"Очевидно, что я хочу максимизировать свой бизнес. И если у меня получится достичь этой отметки, если я стану спортсменом-миллиардером – гип-гип-ура! О боже, я буду очень рад", – говорил баскетболист.

Джеймс – четырехкратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.



