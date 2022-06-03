Не волнуйтесь! 6 июня в Мууга пройдет тестирование сирены тревоги

Обратите внимание, что на этот раз тестирование отличается от предыдущих:

Будет звучать звуковой сигнал, используемый при реальных чрезвычайных ситуациях.

Сперва предприятия включат по очереди звуковые сигналы.

Общий сигнал тревоги длится около минуты и имеет волнообразный звук, который повторяется минимум три раза после 30-секундной паузы.

О завершении общего сигнала тревоги сообщает звук длительностью в 1 минуту, который звучит один раз.

Если вы услышите звуки сирены 6 июня, то не надо ничего делать и беспокоиться. Вы будете знать, что если произойдёт реальная беда, то вы узнаете об этом одними из первых и сможете быстрее действовать.

Благодаря этому тестированию мы узнаем, на каком удалении реально слышно оповещение и как звучат сирены разных предприятий одновременно. Перед Спасательным департаментом стоит задача разработать общереспубликанскую систему оповещения об опасности на базе сирен, поэтому очень важно получить эту информацию.

Систему оповещения на основе сирен тревоги установят в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Выру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йыхви, Маарду, Раквере, Кейла, Вильянди, Валге, Курессааре и Хаапсалу. По плану первые устройства будут установлены в конце 2022 года, а вся система будет готова к июлю 2023 года.