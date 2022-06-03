03.06.2022, 10:44
ВИДЕО | Страшный пожар в Москве: горят несколько этажей бизнес-центра, есть опасения, что пламя отрезало людей(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | Ahto Sooaru
Сильный пожар тушат утром 3 июня на западе Москвы в бизнес-центре «Сетунь-Плаза» на улице Горбунова, пишет "Фонтанка".
Как сообщает РИА Новости, идёт эвакуация людей. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоен третий номер сложности. Источник ТАСС передаёт, что в здании остаются люди. Движение по улице Горбунова, по данным столичного дептранса, перекрыто.
«База» пишет, что, предположительно, загорелась обшивка центрального входа, и пламя охватило уже четыре этажа, к зданию запросили все подъёмники, которые есть в Москве. На седьмом этаже могут быть люди, отрезанные огнём. Также телеграм-канал сообщает о повышении номера до «пятёрки».