Мошенники облегчили счета двух жителей Харьюмаа: мужчина потерял 10 тысяч, женщина - 25 тысяч евро(2)
За минувшие сутки полицейские Пыхьяской префектуры возбудили два уголовных дела по факту мошенничества, жертвами которого стали жители Харьюмаа.
В первом случае жителю столичного района Пыхья-Таллинн позвонили якобы из службы поддержки Google и сообщили о возможной атаке хаккеров на банковский счет. Для защиты счета мужчину попросили загрузить в компьютер программу AnyDesk, которая предоставляет возможность удаленного доступа. А также ввести необходимые PIN-коды для того, чтобы войти на личный банковский счет потерпевшего и на банковский счет предприятия. Позже пострадавший обнаружил, что с его банковского счета на чужой счет переведено 10 000 евро.
Другой случай мошенничества произошел с жительницей Палдиски. Позвонивший ей человек представился сотрудником Coop Pank и сказал, что кто-то хочет взять от ее имени кредит. Для аннулирования сделки женщину попросили ввести PIN-коды для для входа на банковские счета физического и юридического лица. Позже потерпевшая обнаружила, что с ее банковского счета на чужой счет переведено около 25 000 евро.