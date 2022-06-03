Мошенники облегчили счета двух жителей Харьюмаа: мужчина потерял 10 тысяч, женщина - 25 тысяч евро

В первом случае жителю столичного района Пыхья-Таллинн позвонили якобы из службы поддержки Google и сообщили о возможной атаке хаккеров на банковский счет. Для защиты счета мужчину попросили загрузить в компьютер программу AnyDesk, которая предоставляет возможность удаленного доступа. А также ввести необходимые PIN-коды для того, чтобы войти на личный банковский счет потерпевшего и на банковский счет предприятия. Позже пострадавший обнаружил, что с его банковского счета на чужой счет переведено 10 000 евро.