КОЛОНКА RusDelfi | Песочница правительства

В Эстонии уже целый месяц фактически продолжается кризис власти. У этого много причин. Начиная с раскола центристской партии и заканчивая явными ошибками, которые допустили сами реформисты. Так или иначе, во время кризиса безопасности, здравоохранения и ценами на энероносители, которые осенью перерастут в социально-экономический кризис. Сейчас совсем не время, чтобы заниматься политической борьбой в своей партии и в эстонском парламенте, рассчитывая на выборы 2023 года в Рийгикогу и забывая о том, с чем ежедневно сталкиваются жители Эстонии.

Правительство Каи Каллас эксперты обычно оценивали «на троечку», но то, что происходит в правительстве последние дни, не тянет даже на «три». Эстония нуждается в дееспособном правительстве, и для этого нужно найти компромиссы и ориентироваться на примирение. Это обычная практика в западном мире, что во время тяжелых кризисов, все политические силы постараются консолидироваться и сплотиться для решения насущных вопросов. И они не начинают биться за вещи, которые в сегодняшнем мире выглядят смехотворными. Сейчас подойдет любой вариант, главное, чтобы восстановилась способность правительства работать до выборов следующего года. Можно рассматривать разные варианты коалиций, но нехорошим вариантов стало бы правительство, обладающее меньшинством в Рийгикогу, потому что, скорее всего, это означало бы продолжение блокировки работы правительства.

Юри Ратас и Кая Каллас, решайте уже быстрее, что вы будете делать дальше. Сложившаяся ситуация выглядит неприличной и не характеризует эстонскую политическую систему с лучшей стороны. В первую очередь люди в Эстонии нуждаются в определенности, потому что неопределенность всегда пугает и дезориентирует население. И сегодняшний день только ухудшает положение. Определитесь, куда вы пойдете дальше, времени для обид и ссор уровня песочницы сейчас нет.