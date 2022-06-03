Питьевая вода в Эстонии — одна из самых радиоактивных в Европе

Гидрогеолог Эстонской геологической службы Йоонас Пярн пояснил, что в исследованиях подземных вод отдельно рассматривается как химический, так и количественный статус. Химический означает качество воды, а количественный — насколько много грунтовых вод в стране.

«Учитывая климатическую зону, в которой находится Эстония, подземные воды здесь в очень хорошем состоянии с точки зрения количества, а химическое состояние в основном оценивается как хорошее», — передаёт слова Пярна ERR.

По словам Сийри Салупере, научного сотрудника Тартуского университета в области радиационной защиты, трудно изучить, как естественная радиоактивность грунтовых вод влияет на людей через питьевую воду. Она отметила, что люди всегда подвергались воздействию ионизирующего излучения, и нет никого, кто подвергался бы ему в большей или меньшей степени.

Она пояснила, что наши древние предки не контактировали с радиоактивной питьевой водой в такой степени, как современное общество, поскольку они не могли пробурить настолько глубокую скважину, как это возможно сегодня. Например, в Северной Эстонии они в основном имеют глубину не менее 80 метров, но могут достигать и 300-метровой глубины.

Какой уровень облучения в Эстонии

Чтобы контролировать ситуацию, Всемирная организация здравоохранения и Европейская комиссия решили установить уровень радиоактивности питьевой воды. Если доза облучения выше 0,1 миллизиверта в год, следует искать пути снижения радиоактивности подземных вод.

Салупере сообщила, что в течение года человек в среднем получает дозу ионизирующего излучения в три миллизиверта. Самый большой компонент дозы для жителей Эстонии — это радон, который мы вдыхаем в помещении. В Эстонии средняя доза облучения составляет около 2,1 миллизиверта в год.

«Не исключено, что в будущем нам нужно будет уделять больше внимания таким вопросам, как очистка питьевой воды от радионуклидов и хлоридов», — сказала Салупере.

Что влияет на качество грунтовых вод