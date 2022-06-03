Кремль запретил государственным СМИ "акцентировать внимание" на продолжительности войны накануне 100 дней с начала вторжения

Администрация президента России «попросила» редакции государственных и провластных СМИ «не тиражировать тему 100 дней специальной военной операции» и «не акцентировать» внимание читателей и зрителей на продолжительности войны.

Такие требования поступили в редакции накануне 3 июня — сотого дня вторжения. Об этом «Медузе» рассказали сразу четыре источника: в одном из государственных медиа, в мэрии Москвы, в одном из провластных изданий, а также в самой администрации президента (АП).

В онлайн-трансляциях, посвященных «спецоперации», в провластных таблоидах «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец» действительно указана только текущая дата. В онлайне государственного информагентства ТАСС продолжительность вторжения также не обозначена. Не говорится о ней и в выпусках новостей на Первом канале и канале «Россия 1», а также на главных страницах РИА Новости и русскоязычной версии RT.

«Акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности вторжения», — сказал «Медузе» собеседник в АП.

«При разговорах о круглой дате всегда возникают вопросы: а чего к этой дате удалось достичь? Так повелось еще с советских времен, когда были пятилетки, планы на них и так далее. Получается, что сейчас предъявить к этой дате почти нечего. Можно сказать, что взяты какие-то населенные пункты, но людям их название ничего не говорит. Это много или мало? Цели „операции“ близки или еще нет?» — рассуждает источник «Медузы».

Кроме того, в Кремле «не хотят напоминать», что вторжение продолжается уже больше трех месяцев. Близкий к АП собеседник «Медузы», ссылаясь на результаты закрытых социологических опросов, подчеркнул, что многие россияне и так уверены: «спецоперация» затянулась.

Итоги открытых опросов косвенно это подтверждают. Социологическая компания Russian Field в ходе исследования, проводившегося с 23 по 26 мая 2022 года, выяснила, что 39% респондентов, живущих в России, «устали» от новостей о ходе войны.