Кремль запретил государственным СМИ "акцентировать внимание" на продолжительности войны накануне 100 дней с начала вторжения(2)
Полномасштабная война в Украине продолжается 99 дней. Источники «Медузы» утверждают, что накануне круглой даты Кремль «попросил» сотрудников государственных СМИ «не акцентировать» внимание на продолжительности российского вторжения. Сделано это, чтобы россияне меньше задумывались о том, что за три месяца российские войска не смогли добиться значительного продвижения.
Администрация президента России «попросила» редакции государственных и провластных СМИ «не тиражировать тему 100 дней специальной военной операции» и «не акцентировать» внимание читателей и зрителей на продолжительности войны.
Такие требования поступили в редакции накануне 3 июня — сотого дня вторжения. Об этом «Медузе» рассказали сразу четыре источника: в одном из государственных медиа, в мэрии Москвы, в одном из провластных изданий, а также в самой администрации президента (АП).
В онлайн-трансляциях, посвященных «спецоперации», в провластных таблоидах «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец» действительно указана только текущая дата. В онлайне государственного информагентства ТАСС продолжительность вторжения также не обозначена. Не говорится о ней и в выпусках новостей на Первом канале и канале «Россия 1», а также на главных страницах РИА Новости и русскоязычной версии RT.
«Акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности вторжения», — сказал «Медузе» собеседник в АП.
«При разговорах о круглой дате всегда возникают вопросы: а чего к этой дате удалось достичь? Так повелось еще с советских времен, когда были пятилетки, планы на них и так далее. Получается, что сейчас предъявить к этой дате почти нечего. Можно сказать, что взяты какие-то населенные пункты, но людям их название ничего не говорит. Это много или мало? Цели „операции“ близки или еще нет?» — рассуждает источник «Медузы».
Кроме того, в Кремле «не хотят напоминать», что вторжение продолжается уже больше трех месяцев. Близкий к АП собеседник «Медузы», ссылаясь на результаты закрытых социологических опросов, подчеркнул, что многие россияне и так уверены: «спецоперация» затянулась.
Итоги открытых опросов косвенно это подтверждают. Социологическая компания Russian Field в ходе исследования, проводившегося с 23 по 26 мая 2022 года, выяснила, что 39% респондентов, живущих в России, «устали» от новостей о ходе войны.
«А о ее целях, кроме „денацификации“ и „демилитаризации“ Украины, до сих пор ничего не известно. Люди эти слова не понимают, но видят, что боевые действия идут уже долго. До „операции“ им внушалось, что Украина — государство слабое. Но теперь выходит, что быстро победить его не получается», — отметил близкий к Кремлю собеседник «Медузы».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Медузе» не согласился с мнением о том, что «спецоперация» затянулась: «У подобных операций не может быть четко определенного тайминга». На вопрос о том, были ли из Кремля какие-то указания относительно освещения в СМИ продолжительности войны, Песков не ответил.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сказал, что Россия «не гонится» за сроками проведения «спецоперации». А бывший командующий ВДВ, депутат Госдумы РФ генерал Владимир Шаманов заявил, что «демилитаризация» Украины, по его мнению, «может занять от пяти до десяти лет».
К концу третьего месяца вторжения в речевых конструкциях, которыми пользуются российские телевизионные пропагандисты, все чаще указывается, что «Россия в действительности воюет не с Украиной, а с НАТО и Западом».
«Пришло время признать: возможно, „спецоперация“ России на Украине закончилась. Началась самая настоящая война, причем война третья мировая. Мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатланического альянса», — сказала в эфире популярного ток-шоу «60 минут» ведущая Ольга Скабеева.
Этот пропагандистский нарратив поддерживают и российские официальные лица. Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе РФ сказал, что «развернутая американцами и их сателлитами глобальная антироссийская кампания убедительно доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против России необъявленной войны». Он попросил совет «оценить параметры этой войны, ее признаки и характерные особенности в сравнении с холодной войной». О «тотальной гибридной войне» стран Запада против России говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Близкий к АП источник «Медузы» со ссылкой на закрытые опросы заявил, что тезисы о противостоянии России и Запада «более понятны» россиянам. Открытые опросы эти слова, возможно, подтверждают. В исследовании ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы 30 мая, 40% российских респондентов сказали, что цель «спецоперации» заключается именно в том, чтобы «не дать НАТО разместить свои базы на территории Украины».
Собеседник «Медузы», близкий к Кремлю, поясняет: «Если бой идет аж со всем НАТО — очень сильным противником, а не с Украиной, то люди понимают, что скорой победы ждать не приходится».
Независимых данных, опираясь на которые можно было бы достоверно сказать, поддерживают ли россияне открытую конфронтацию с Украиной (или с Западом в целом), нет. С 24 февраля публикуются различные социологические опросы об отношении россиян к войне, многие из которых показывают, что большинство жителей якобы поддерживают «спецоперацию». Однако многие ученые подчеркивают: в условиях пропаганды, цензуры и репрессий такие исследования вряд ли отражают реальность.