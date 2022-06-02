К популярному в Ласнамяэ магазину известная торговая сеть добавила второй. Расширение продолжат

«Открытие пярнуского магазина значительно расширило для предприятий сферы HoReCa и других бизнес-клиентов возможности выбора в Пярну и его окрестностях. Мы предлагаем более 14 000 различных изделий, включая множество эксклюзивных товаров, доступных только в нашей сети магазинов. Одним из них является, например, самый богатый в странах Балтии прилавок с морепродуктами, с помощью которого мы планируем внести свой вклад в выбор продуктов приморского города Пярну. Выделяется и наш отдел посуды, который ориентирован именно на потребности клиентов сектора HoReCa», – привел несколько примеров руководитель Sanitex Эйго Сийму.

По словам Сийму, новые магазины будут выполнять для клиентов функцию, подобную функции промежуточного склада, на котором каждый в любое время может получить самый свежий необходимый товар, придя за ним или заказав его доставку на место.

«С позиции эффективности по затратам для бизнес-клиента невыгодно закупать весь объем товара сразу – разумнее заказывать его в текущем порядке в соответствии с необходимостью. В Эстонии, особенно в Пярну, даже просто погода может влиять на спрос на различные продукты и напитки. Благодаря создаваемой сети магазинов мы сможем предлагать надежное партнерство и быстрое реагирование на пожелания клиентов», – рассказал Сийму.

Пярнуский магазин является вторым магазином сети PROMO Cash&Carry. Первый такой магазин, расположенный в таллиннском районе Ласнамяэ, работает уже 7 лет, и его площадь составляет 2800 квадратных метров.

Sanitex – крупнейшее в странах Балтии предприятие оптовых продаж, дистрибуции и логистики, которое помимо Эстонии, Латвии и Литвы действует также и в Польше.