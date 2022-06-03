03.06.2022, 17:18
Мама девочки, покончившей жизнь самоубийством: "Я очень хочу, чтобы ни одной матери никогда не пришлось это пережить"(4)
Всего через несколько недель Лийза Коппель, известная по фильмам "Фехтовальщик" и "Юные детективы и тайна Белой Дамы", должна была бы стоять во дворе школы в компании других выпускников. Но на выпускном балу никто не увидит Лийзу с букетом цветов, потому что жизнь юной актрисы унесла депрессия.
"Потеряв осенью свою дочь, которая совершила самоубийство, я поминутно разобрала всю свою предыдущую жизнь, анализируя каждое свое слово и каждое свое действие, чтобы понять, что произошло, и справиться с болью утраты, - рассказывает мать Лийзы Кармен Коппель. - Мне нужно было понять: что привело к болезни моей дочери и почему я не смогла ее спасти? Лийзе было всего 18 лет..."