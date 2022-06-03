Эстонский экспресс
03.06.2022, 17:18

Мама девочки, покончившей жизнь самоубийством: "Я очень хочу, чтобы ни одной матери никогда не пришлось это пережить"

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Всего через несколько недель Лийза Коппель, известная по фильмам "Фехтовальщик" и "Юные детективы и тайна Белой Дамы", должна была бы стоять во дворе школы в компании других выпускников. Но на выпускном балу никто не увидит Лийзу с букетом цветов, потому что жизнь юной актрисы унесла депрессия.

"Потеряв осенью свою дочь, которая совершила самоубийство, я поминутно разобрала всю свою предыдущую жизнь, анализируя каждое свое слово и каждое свое действие, чтобы понять, что произошло, и справиться с болью утраты, - рассказывает мать Лийзы Кармен Коппель. - Мне нужно было понять: что привело к болезни моей дочери и почему я не смогла ее спасти? Лийзе было всего 18 лет..."

Кармен Коппель делится своим опытом только с одной целью: в надежде, что это может помочь хотя бы одному ребенку. Если скрывать проблему, она не исчезнет, а скорее усугубится. "Я очень хочу, чтобы ни одной матери никогда не пришлось пережить потерю ребенка. Это больше, чем может вынести человек, и хаос, возникающий после этого, просто неописуем. Неописуем!”

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