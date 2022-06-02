Юри Ратас: мне намекнули, что Кайя Каллас предложила "Отечеству" и соцдемам сформировать новое правительство

Председатель Центристской партии Юри Ратас напоминает слова премьер-министра Каи Каллас о том, что нынешней коалиции пришел конец. Почему она продолжает существовать, несмотря ни на что, не ясно.

Яанус Карилайд вчера дал понять, что Центристской партии придется строить новые планы, если Партия реформ выйдет из коалиции. Означает ли это, что вы думаете о создании новой коалиции?

Кая Каллас ведь заявила, что этой коалиции больше не существует. Мне совершенно конкретно намекнули, что Партия реформ сделала предложение социал-демократам и “Отечеству” (Isamaa - прим.RusDelfi). Центристская партия говорила, что мы хотим принять законопроект о детских пособиях. Мы не хотим распада нынешней коалиции. На этой неделе даже состоялись два голосования по вотуму доверия, которые поддержала Центристская партия. Кайя Каллас дала сегодня интервью изданию Delfi, в котором она не опровергла информацию о формировании новой коалиции.

В таком случае, не кажется ли вам, что для Центристской партии эта коалиция тоже закончилась? Следует ли предпринимать какие-либо дальнейшие шаги?

Премьер-министр заявила, что эта коалиция закончилась, и в одиночку коалицию сохранять невозможно. Это понятно.

Означает ли это, что ваши министры покидают правительство? Что будет дальше?

Я думаю, что за секунду или две, или даже за день ничего не произойдет. В трудное время эта ситуация не приносит пользы никому, необходимо найти решение. Его нужно искать на уровне Рийгикогу.

Вы предпочитаете оставаться в коалиции или в оппозиции?

В нынешних обстоятельствах, когда инфляция столь высока, Центристская партия хочет поддержать наиболее уязвимые группы населения. Во-первых, экстренное повышение пенсии с начала следующего года, а во-вторых, увеличение семейных и детских пособий. Мы хотим реализовать эти идеи.

Готова ли Центристская партия работать в Рийгикогу все лето, пока идет рассмотрение поправок?

В настоящее время этот законопроект включен в проект повестки дня на следующую неделю. Если комиссия по социальным делам примет такое решение, то процесс рассмотрения начнется со среды 8-го июня.