"Коалиция рассыпалась, хотя правительство еще действует". Алар Карис призвал партии поскорее дать Эстонии дееспособное правительство

Напомним, что одна из партий правящей коалиции - Центристская партия - вечером 1 июня проголосовала против проекта, который был внесен в производство парламента самим правительством. В результате голосами оппозиции и центристов законопроект был отвергнут.

Как известно, напряженность между коалиционными партнерами (центристы и Партия реформ) вызывает и законопроект о повышении детских пособий.

"На сведение счетов и поиск виновных у нас нет времени. Пусть этим позже занимаются интересующиеся современной историей. Эстония нуждается сейчас по возможности быстро в правительственной коалиции, которая бы характеризовалась желанием и способностью принимать решения", - считает Карис.

Президент констатирует, что Эстония переживает непростое время: помимо обострившегося в связи с агрессией России против Украины кризиса с безопасностью, вызывает беспокойство и наша энергетическая безопасность.

"Видимо, через три-четыре месяца мы увидим обострение социально-экономических проблем, когда счета за электроэнергию, отопление и газ вновь поставят многих людей в сложное положение и поднимут вопрос о том, как ежедневно со всем этим справляться. Ясно, что придется решать, где искать покрытие растущих бюджетных расходов", - сказал Карис.

"Придется много работать как правительству, так и Рийгикогу. И эту работу за них никто не сделает.

В последние дни я разговаривал с руководителями парламентских партий и получил заверения, что все они понимают глубину правительственного кризиса и приступили к поиску решений", - сообщил президент.

Глава государства отметил, что, учитывая расстановку сил в Рийгикогу, коалицию могут сформировать Партия реформ и Центристская партия. И первое, что обе силы могут сделать - помириться и вместе работать до парламентских выборов.

"Если взаимного желания для этого нет, никто из них больше не должен стыдиться переговоров с другими парламентскими партиями, чтобы найти новых партнеров по правящей коалиции", - считает Карис.

"Надеюсь, что парламентские партии через консультации между собой достигнут результата, который вернет Эстонии коалицию и правительство, которые смогут с полной ответственностью вести работу по руководству страной", - заключил президент.