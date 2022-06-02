"В таких представлениях любят на жалость давить". Как русскоязычные школьники Таллинна восприняли спектакль о войне

Идея показать спекталь русскоязычным школьникам принадлежала председателю Таллиннского горсобрания социал-демократу Евгению Осиновскому. Однако далеко не все школы с радостью приняли приглашение. Где-то, по словам организаторов, сообщение даже не передали учителям. В школах, где информацию все же распространили, представление было лишь рекомендовано к посещению, но не обязательно.

Время начала - 11 утра. Зал Vaba Lava полон чуть больше, чем наполовину.

“У девятиклассников сейчас экзаменационный период, не все хотели пропускать консультации для подготовки к экзаменам. Многие еще болеют”, - объясняют учителя.

“Если бы не ты, я бы не пошел”, - признается один из старшеклассников своему соседу.

Перед началом спектакля перед школьниками выступает Евгений Осиновский. Он благодарит присутствующих за то, что они пришли, даже несмотря на плохую погоду. “Я не могу вам сказать "приятного просмотра", потому что это довольно тяжелый для восприятия спектакль”, - заканчивает он приветственное слово.

Спектакль начинается с демонстрации речи Путина 24 февраля.

“Русня гребаная (в оригинале нецензурная брань - прим.RusDelfi)”, - звучит реплика сзади. Я удивляюсь такому резкому высказыванию, но потом до меня доходит, что это сарказм. Комментарии от парней, сидевших позади, сопровождают меня все представление. Они активно высказываются по каждой затронутой теме - будь то начало войны, истории об изнасилованиях или задержания в России.

Спектакль состоит из монологов реальных людей. Актеры на сцене зачитывают письма и посты из социальных сетей жителей Киева, Харькова, Мариуполя и других городов Украины. Представление идет на эстонском, но с русскими субтитрами. Впрочем, один из актеров говорит по-русски, иногда звучат реплики на украинском.

Жительница Киева вопрошает у российских солдат, с кем они сражаются? Сзади экспертным тоном произносят: “В таких представлениях любят на жалость давить. Говорить про детей, женщин.... Вы еще про изнасилования добавьте”.