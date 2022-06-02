Рийгикогу принял поправки, расширяющие права медсестер

«Для государства приоритетным является повышение качества услуг первичной медицинской помощи и доступности услуг семейного врача. Как правило, впервые сталкиваясь с медицинской системой, человек сначала контактирует с семейным врачом и его коллегами. Эти специалисты заботятся о здоровье человека на протяжении всей его жизни», – сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Он добавил, что благодаря поправкам условия для врачей, только начинающих свой профессиональный путь, станут более гибкими. При этом они позволят поддержать и тех семейных врачах, которые уже много лет работают в системе здравоохранения. «Мы должны сделать все возможное, чтобы и в будущем помощь семейных врачей была доступна жителям всех регионов Эстонии», – добавил министр.

Поправки точнее регулируют возможности врачей-резидентов, специализирующихся на семейной медицине, подавать заявки на получение своего списка пациентов. Условия подачи заявки на подъемное пособие также стали более гибкими: продлен период подачи заявки и создана база для выплаты пособия в большем, чем ранее, размере, а также возможность его частичного использования.

Поправки позволяют в дальнейшем утверждать список с меньшим количеством пациентов, если это семейный врач, который впервые начинает работу по списку, и есть другие списки, открытые для людей в этом районе.

Расширяются и права медсестер. Теперь правом выдавать рецепты в ограниченной степени обладают не только семейные медсестрам, но и медсестры, оказывающие специализированную помощь. Медсестры также получат право открывать листы нетрудоспособности.

Начиная с 2023 года расширяются возможности оказания медицинской помощи в ситуации, когда публичные конкурсы на поиск семейного врача неоднократно проваливались, или список неожиданно оставался без врача. Поправка позволяет назначать для обслуживания списка пациентов работающего в медицинском центре специалиста общей практики по тому же принципу, как происходит временное замещение.