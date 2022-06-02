Как спалили Пике: первые детали скандала с изменами Шакире(1)
Пока главная футбольная новость недели – расставание Жерара Пике и Шакиры. По информации El Periodico, певица узнала, что защитник «Барселоны» изменяет ей с другой женщиной. Пике уже несколько недель живет один в своей старой квартире на улице Muntaner в верхней части города.
Сообщается, что футболист часто ходит в ночные клубы Bling Bling и Patron вместе с полузащитником «Барсы» Рики Пучем. В обоих клубах Пике «был замечен в сопровождении других женщин».
Отмечается, что Жерар находился на вечеринках до 2-3 часов ночи, несмотря на то, что утром должен тренироваться с «Барсой», пишет Sports.ru.
Журналист El Periodico Эмилио Перес де Розас заявил, что Шакира решила бросить Пике.
Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, но не состояли в официальном браке. У пары двое детей.
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