Как спалили Пике: первые детали скандала с изменами Шакире

Сообщается, что футболист часто ходит в ночные клубы Bling Bling и Patron вместе с полузащитником «Барсы» Рики Пучем. В обоих клубах Пике «был замечен в сопровождении других женщин».

Отмечается, что Жерар находился на вечеринках до 2-3 часов ночи, несмотря на то, что утром должен тренироваться с «Барсой», пишет Sports.ru.

Журналист El Periodico Эмилио Перес де Розас заявил, что Шакира решила бросить Пике.

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, но не состояли в официальном браке. У пары двое детей.

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