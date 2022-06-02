Страны Балтии отныне не закупают электроэнергию из России

Как сообщила в четверг утром эстонская компания Elering, предпринятые с начала июня меры уменьшают зависимость электросистем стран Балтии от находящихся в России быстрых резервов управления частотой. Поскольку системные операторы стран Балтии не будут использовать российские резервы для сбалансирования системы, отпадет и необходимость платить за них России.

Балтийские системные операторы договорились в дальнейшем балансировать электросистемы стран Балтии общим способом, который позволяет поддерживать свои электросистемы в равновесии по отношению к России. Для управления балансом электросистем операторы стран Балтии теперь будут использовать только резервы, размещенные в странах ЕС, в первую очередь, предлагаемые участниками рынка в странах Балтии и в Северных странах.

До сего времени для сбалансирования электросистем Эстонии, Латвии и Литвы операторы пользовались услугой российского энергоконцерна Inter RAO, отмечает латвийский "Дельфи".