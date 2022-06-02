Полиция нашла останки мужчины, пропавшего около года назад

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, у стражей порядка нет оснований подозревать, что в отношении мужчины было совершено преступление.

Полиция объявила проживавшего в Локса Николая в розыск 30 июля 2021 года. Сообщалось, что он ушел рано утром 29 июня из дома, и больше его никто не видел. Беспокоясь за Николая, состояние здоровья которого внушало опасения, родственники обратились в полицию.