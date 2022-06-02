02.06.2022, 14:39
Полиция нашла останки мужчины, пропавшего около года назад
ФОТО: Ekspress Meedia | Taavi Sepp
Полиция нашла в волости Виймси останки человека, для установления личности которого пришлось проводить экспертизу. Результаты анализов показали, что это пропавший около года назад 67-летний Николай.
Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, у стражей порядка нет оснований подозревать, что в отношении мужчины было совершено преступление.
Полиция объявила проживавшего в Локса Николая в розыск 30 июля 2021 года. Сообщалось, что он ушел рано утром 29 июня из дома, и больше его никто не видел. Беспокоясь за Николая, состояние здоровья которого внушало опасения, родственники обратились в полицию.