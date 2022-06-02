"Если вам тревожно - посмотрите "Мэверика": почему кинокритик сравнил военную драму с рождественской комедией?

Я не помню, рассказывал ли я уже о внутренней кухне "Киноптикума", раскрывал ли, так сказать, приём, разоблачал ли собственные фокусы. Даже если я и делал всё вышеперечисленное, повторение всегда полезно для закрепления материала. Возможно, кто-то из вас задавался вопросом (ну мало ли, я же могу верить в чудеса), по какому принципу мы отбираем фильмы для обзора в "Киноптикуме", почему один фильм оказывается охваченным нашим вниманием, а другой – нет. Так вот. Всё достаточно просто.

Есть две категории фильмов, которые мы тут обозреваем. Первая – это все эстонские художественные фильмы. Вторая – это все художественные фильмы, которые идут в кинотеатре "Сыпрус". Так исторически сложилось, и причины объяснять долго и ненужно. И вот обычно в кинотеатре "Сыпрус" идёт исключительно так называемый "артхаус", не массовое, не голливудское кино, такая, не всегда удобоваримая толкушка для людей, не чувствующих неудобства от того, что их называют (а то и сами они себя так могут назвать, нет-нет, да и да) "интеллектуалами".

Но бывают, оказывается, и исключения. Так, кинотеатр "Сыпрус" сейчас показывает нам очень даже голливудский и очень даже блокбастер с очень даже Томом Крузом. Сиквел культового фильма, вышедшего на экраны аж в каком там – 1986 – году.

Сложно сказать, что подвигло владельцев "Сыпруса" пойти на этот шаг. То ли необходимость как-то выровняться в доходах (открытие второго кинотеатра в Ноблесснере наверняка стоило каких-то денег), а может, и текущая политическая ситуация в Европе. Потому что фильм Джозефа Косински – крепко скроенная военно-политическая драма старой формации. Надёжная, как хороший бронежилет. Про то, что, что бы ни выдумывал неназываемый в фильме враг (момент примечательный, над этим стоит как-нибудь поразмышлять отдельно), но американское оружие и американские солдаты всё равно круче, лучше и справятся с задачей защиты мира и того статуса-кво, к которому мы все привыкли.