Kinoptikum
02.06.2022, 20:53

"Если вам тревожно - посмотрите "Мэверика": почему кинокритик сравнил военную драму с рождественской комедией?

 
ФОТО: Screenshot YouTube |

Писатель и кинокритик П. И. Филимонов продолжает делиться своими кинорецензиями и рассказывать о новинках из мира кино, которые стоят внимания. Сегодня на повестке дня - фильм "Топ Ган: Мэверик“.

Я не помню, рассказывал ли я уже о внутренней кухне "Киноптикума", раскрывал ли, так сказать, приём, разоблачал ли собственные фокусы. Даже если я и делал всё вышеперечисленное, повторение всегда полезно для закрепления материала. Возможно, кто-то из вас задавался вопросом (ну мало ли, я же могу верить в чудеса), по какому принципу мы отбираем фильмы для обзора в "Киноптикуме", почему один фильм оказывается охваченным нашим вниманием, а другой – нет. Так вот. Всё достаточно просто.

Есть две категории фильмов, которые мы тут обозреваем. Первая – это все эстонские художественные фильмы. Вторая – это все художественные фильмы, которые идут в кинотеатре "Сыпрус". Так исторически сложилось, и причины объяснять долго и ненужно. И вот обычно в кинотеатре "Сыпрус" идёт исключительно так называемый "артхаус", не массовое, не голливудское кино, такая, не всегда удобоваримая толкушка для людей, не чувствующих неудобства от того, что их называют (а то и сами они себя так могут назвать, нет-нет, да и да) "интеллектуалами".

Но бывают, оказывается, и исключения. Так, кинотеатр "Сыпрус" сейчас показывает нам очень даже голливудский и очень даже блокбастер с очень даже Томом Крузом. Сиквел культового фильма, вышедшего на экраны аж в каком там – 1986 – году.

Сложно сказать, что подвигло владельцев "Сыпруса" пойти на этот шаг. То ли необходимость как-то выровняться в доходах (открытие второго кинотеатра в Ноблесснере наверняка стоило каких-то денег), а может, и текущая политическая ситуация в Европе. Потому что фильм Джозефа Косински – крепко скроенная военно-политическая драма старой формации. Надёжная, как хороший бронежилет. Про то, что, что бы ни выдумывал неназываемый в фильме враг (момент примечательный, над этим стоит как-нибудь поразмышлять отдельно), но американское оружие и американские солдаты всё равно круче, лучше и справятся с задачей защиты мира и того статуса-кво, к которому мы все привыкли.

И фильм вдруг оказывается не просто голливудским блокбастером, а выясняется, что у него есть довольно мощная терапевтическая функция. Он успокаивает, хотя, конечно, все прекрасно понимают, что это кино, с реальностью оно имеет мало общего, и всё равно. По ощущениям немножко похоже на рождественскую комедию, когда ты с самого начала знаешь, что всё там будет хорошо. Ну настроение сейчас такое, что очень хочется, чтобы всё было хорошо, а фильм "Смерть Путина" пока, к сожалению, для нас не сняли. Так что будем пока смотреть "Мэверика".

Сам по себе фильм незамысловат, персонаж Тома Круза спустя миллион лет после своей молодости в авиаполку "Нормандия-Неман" - ничуть внешне не изменившись – приезжает обучать тонкостям высшего и низшего пилотажей группу молодых львов разного пола и происхождения. В процессе учёбы доказывает им, что есть ещё ягоды в ягодицах, да побольше, чем у некоторых. Но игрушки кончаются, и группе предстоит настоящее боевое задание по уничтожению завода по обогащению урана, построенного неназываемым врагом в обход всех и всяческих международных конвенций. На сюжет накладываются напряжённые личные отношения среди некоторых членов авиагруппы, не полное доверие к учителю и завышенное эго.

На этом и оставлю вас в ложном неведении, чем же всё заканчивается. Одно могу сказать точно, если вам тревожно, после просмотра "Мэверика" вам станет менее тревожно. Всё будет Америка.

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