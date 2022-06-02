Женщина, убившая своего сожителя ножницами, проведет следующие пять лет за решеткой

Сегодня Харьюский уездный суд приговорил 53-летнюю Рийну Валк к восьми годам тюремного заключения за то, что в ноябре прошлого года на улице Карьямаа в Таллинне она убила своего своего 48-летнего сожителя.



Преступление было совершено ножницами, которыми Валк так сильно ударила мужчине в сердце, что одно из лезвий сломалось. Второе лезвие вошло в грудь более чем наполовину.



Точные мотивы преступления до сих пор неясны, но известно, что в день убийства Валк разозлилась из-за того, что мужчина сдал ее вещи в ломбард.



В момент преступления Валк была настолько пьяна, что на следующий день ничего не помнила. Потерпевший также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Прокурор Диана Хелила ходатайствовала для Валк о девяти годах лишения свободы, но в целом осталась довольна сегодняшним решением суда.



По правилам укороченного производства срок будет сокращен на треть, так что наказание составит менее шести лет лишения свободы, отсчет которых ведется с конца ноября прошлого года, когда женщину заключили под стражу.

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