02.06.2022, 12:48
Яанус Карилайд: мы не ведем переговоры с EKRE о создании правительства(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | Rauno Volmar
Почему Центристская партия все же проголосовала против законопроекта правительства? В правительство же входят и сами министры Центристской партии. И главный вопрос, правда ли, что центристы ведут переговоры с EKRE о создании новой коалиции?
Отношения внутри правительственной коалиции явно плохие. Ведутся ли переговоры о возможном властном союзе с EKRE? Или с EKRE и Isamaa? — "Нет", - ответил Delfi руководитель центристской фракции Яанус Карилайд.