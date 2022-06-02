Новости Эстонии
02.06.2022, 12:48

Яанус Карилайд: мы не ведем переговоры с EKRE о создании правительства

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ФОТО: Ekspress Meedia | Rauno Volmar

Почему Центристская партия все же проголосовала против законопроекта правительства? В правительство же входят и сами министры Центристской партии. И главный вопрос, правда ли, что центристы ведут переговоры с EKRE о создании новой коалиции?

Отношения внутри правительственной коалиции явно плохие. Ведутся ли переговоры о возможном властном союзе с EKRE? Или с EKRE и Isamaa? — "Нет", - ответил Delfi руководитель центристской фракции Яанус Карилайд.

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