Смарт-часы — лучший спутник для летнего отдыха
Наконец-то наступило лето, и для многих это означает отдых и долгие часы на свежем воздухе, так как появляется больше возможностей для гриля, времяпрепровождения на природе и ухода за собой. Прожить лето на полную помогут смарт-часы, ведь они, с одной стороны, являются привлекательным аксессуаром, а с другой стороны, имеют множество функций, которыми очень удобно управлять прямо на запястье, без поиска телефона в пляжной сумке или в рюкзаке. Но как именно смарт-часы могут пригодиться летом?
Надежный аксессуар, который выгодно дополнит летний образ
Лето — красочная пора, когда в один день может быть и пляжный пикник, и занятия спортом, и званый ужин. Но как добавить в свой удобный и быстро меняющийся лук немного летней элегантности? Хитрость заключается в том, чтобы найти дополнительные аксессуары, которые подойдут ко всему и сделают шикарным любой стиль. Одним из таких эффектных аксессуаров и одновременно очень функциональным украшением могут стать смарт-часы.
Любители модных экспериментов могут менять ремешок часов в соответствии с одеждой и ситуацией — например, к смарт-часам в керамическом корпусе Huawei GT 3 Pro с размером в 43 мм подходит как элегантный керамический ремешок со звеньями, так и белый кожаный ремешок, который прекрасно гармонирует со стилем бохо или с легкими летними платьями. В отличие от классических часов, смарт-часы легко могут изменить дизайн циферблата, еще больше подчеркнув ваш стиль с помощью меняющихся заставок.
При ежедневном ношении аксессуаров очень важна их надежность. Летом, когда мы проводим много времени в парках, на пляже или в воде, никто не хочет беспокоиться о повреждении своих смарт-часов или царапинах от песчинок. Лучшее решение в этом случае – закрывающее экран часов сапфировое стекло, которое является вторым по прочности материалом в мире: поцарапать его может только алмаз. Со смарт-часами, покрытыми сапфировым стеклом, можно спокойно ездить на природу, загорать или готовить на гриле, не беспокоясь о нежелательных повреждениях корпуса. Такие устройства с сапфировым стеклом можно найти, например, среди новых смарт-часов Huawei.
Так что будь то смелый вечерний образ или более спортивная повседневная одежда – высококачественные смарт-часы будут идеально смотреться на вашем запястье в любой ситуации.
Спутник для мониторинга активности
Смарт-часы легко сочетаются с любым нарядом, но в них скрыто гораздо больше, чем просто красивый дизайн. Хотя лето манит вас расслабиться и отдохнуть, не следует забывать о важности физических упражнений, а когда вы отправляетесь хорошо проводить летние дни, именно смарт-часы являются отличным инструментом для повышения активности и поддержания мотивации.
Отдыхая у моря, важно носить на руке водонепроницаемое устройство — например, с Huawei Watch GT 3 Pro можно спокойно плавать, погружаясь в соленую воду на глубину до 30 метров и открывать подводные чудеса. Здесь также важна устойчивость ремешка часов как к пресной, так и к соленой воде, при этом смарт-часы GT 3 Pro имеют как керамический, так и титановый ремешок, который легко моется водой с мылом после купания в соленой воде.
Эти часы также имеют более 100 различных режимов тренировок для отслеживания вашей активности – например, любители кардиотренировок могут составить умный план пробежек, а любители гольфа могут анализировать силу удара.
Помимо записи спортивных достижений, смарт-часы круглосуточно предоставляют информацию о данных сна, уровне стресса, уровне кислорода в крови и других важных показателях здоровья.
Умный помощник для контроля повседневной деятельности
Летний сезон намного приятнее, если вам не нужно беспокоиться о мелочах, а вместо этого вы можете сосредоточиться на отдыхе. Сведите к минимуму просмотр телевизора или интернет-серфинг во время летнего отпуска и посвятите себя новым приятным впечатлениям!
Телефонными звонками и сообщениями теперь можно управлять с запястья — Watch GT 3 Pro совместимы не только с устройством той же марки и используемой операционной системой, но и с другими устройствами под управлением iOS или Android, поэтому пользователь не пропустит важные оповещения. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о том, что, отправляясь в отпуск, вы забудете зарядное устройство для смарт-часов, так как GT 3 Pro с титановым корпусом обладают и отличным временем автономной работы — до 14 дней без подзарядки, а керамическая модель — до 7 дней.
Помимо напоминаний, вы можете с помощью всего нескольких нажатий использовать смарт-часы для управления воспроизведением музыки, просмотра прогноза погоды, а также использовать навигацию с картографическим приложением.