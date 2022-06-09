Смарт-часы — лучший спутник для летнего отдыха

Надежный аксессуар, который выгодно дополнит летний образ

Лето — красочная пора, когда в один день может быть и пляжный пикник, и занятия спортом, и званый ужин. Но как добавить в свой удобный и быстро меняющийся лук немного летней элегантности? Хитрость заключается в том, чтобы найти дополнительные аксессуары, которые подойдут ко всему и сделают шикарным любой стиль. Одним из таких эффектных аксессуаров и одновременно очень функциональным украшением могут стать смарт-часы.

Любители модных экспериментов могут менять ремешок часов в соответствии с одеждой и ситуацией — например, к смарт-часам в керамическом корпусе Huawei GT 3 Pro с размером в 43 мм подходит как элегантный керамический ремешок со звеньями, так и белый кожаный ремешок, который прекрасно гармонирует со стилем бохо или с легкими летними платьями. В отличие от классических часов, смарт-часы легко могут изменить дизайн циферблата, еще больше подчеркнув ваш стиль с помощью меняющихся заставок.

При ежедневном ношении аксессуаров очень важна их надежность. Летом, когда мы проводим много времени в парках, на пляже или в воде, никто не хочет беспокоиться о повреждении своих смарт-часов или царапинах от песчинок. Лучшее решение в этом случае – закрывающее экран часов сапфировое стекло, которое является вторым по прочности материалом в мире: поцарапать его может только алмаз. Со смарт-часами, покрытыми сапфировым стеклом, можно спокойно ездить на природу, загорать или готовить на гриле, не беспокоясь о нежелательных повреждениях корпуса. Такие устройства с сапфировым стеклом можно найти, например, среди новых смарт-часов Huawei.

Так что будь то смелый вечерний образ или более спортивная повседневная одежда – высококачественные смарт-часы будут идеально смотреться на вашем запястье в любой ситуации.

Спутник для мониторинга активности