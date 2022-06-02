ВИДЕО | В Эстонии появятся новые знаменательные даты. Правительство рассказало о новых решениях

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Премьер-министр Кая Каллас начала с Украины. Она отметила, что на заседании Совета ЕС договорились о шестом пакете санкций против России, который включает в себя в том числе отказ от российской нефти. Каллас сказала, что некоторые пытаются надавить на Украину, но мир должен быть заключен только на условиях, подходящих Украине. «Мы должны продолжать поддерживать Украину и изоляцию России. Но настает усталость от войны, из-за чего становится труднее», - отметила глава правительства.

Одно из принятых сегодня правительством решений касается расширения перечня знаменательных дат (дни, которые не являются государственными праздниками, но в которые вывешивается государственный флаг). Так, 30 января, в день рождения писателя Антона Хансена Таммсааре, будет отмечаться день эстонской литературы. Также флаги будут вывешиваться во время проведения Дня песни и танцев, в том числе молодежного.

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