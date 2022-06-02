Российский политолог: "Мир учится жить без России"

Владимир Пастухов — политолог, публицист, юрист, научный сотрудник University College of London, бывший советник председателя Конституционного суда РФ, бывший научный директор российского Института права и публичной политики. С 2008 года живет в Лондоне. Постоянный гость радио "Эхо Москвы" (ныне закрытого), колумнист изданий "Полит.ру", Republic.ru.

В интервью Владимир Пастухов размышляет о том:

против кого выступают россияне, поддерживающие войну;

какова роль Кремля, пропаганды и "рева племени" в этой поддержке;

как сформировался антироссийский консенсус и насколько он устойчив;

какую роль в нынешней войне играет ядерная угроза;

почему Запад инвестирует в победу Украины;

как дальше будет развиваться война.

– Когда мы в последний раз с вами говорили осенью, обсуждали итоги выборов в Госдуму. Эти итоги, в частности, зафиксировали окончание "крымского консенсуса" (высокого уровня поддержки президента Путина после аннексии Крыма в 2014 году. — Delfi). Можно ли считать, что окончание "крымского консенсуса" стало одной из причин новой войны? Есть ли сейчас условный "донбасский" консенсус?

– Недостача "крымского консенсуса", безусловно, стала одним из триггеров войны. В той степени, в которой прекращение малой дозы героина является причиной того, чтобы принять большую дозу. Если ты сидишь на какой-то игле, ты самостоятельно вряд ли можешь с нее слезть, а дозу самостоятельно можешь увеличивать. Поэтому прекращение "крымского консенсуса" было весьма специфическим: это было не разочарование в "героине", а ощущение, что больше "не заходит", а чего-то такого хочется. И вот мы фиксировали то, что больше не работает, но не могли оценить глубину запроса, насколько прочно нация на этой игле сидит. Оказалось, что прочно. И то, чего она требовала, был не врач-нарколог, а поставщик качественного товара.