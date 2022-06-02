RMK: масштабная вырубка поможет справиться с эпидемией короедов

Более половины материковой части Эстонии покрыто лесом. Мы входим в первую пятерку европейских стран по лесистости, что намного выше среднего показателя по ЕС. Половина лесов принадлежит Эстонской Республике, то есть всем нам. Большинство государственных лесов содержит и управляет ими Центр управления государственными лесами (RMK), который исходит в своей работе из действующего законодательства и принципов хозяйского отношения. Проще говоря, это означает, что для всех будущих поколений людей лесов должно быть, как минимум столько же, сколько есть сегодня. На передовой в Европе

Используя наши лучшие навыки и знания, мы стараемся управлять государственными лесами так, чтобы в будущем они приносили всем нам больше пользы – были бы более ценными как по объему, так и по качеству. Для этого мы прежде всего заботимся о том, чтобы соблюдались природные ценности, связанные с лесом, вырубаем столько, сколько позволяет площадь зрелых хозяйственных лесов, и после вырубки сажаем на каждой делянке новые деревья.