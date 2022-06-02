Эстонский 24-летний гроссмейстер за два года заработал более шести миллионов евро

Из-за чрезвычайно высокого взноса в размере 25 500 долларов, турнир предназначен только для высококлассных покерных профессионалов. В финальной фазе соревнований Ладва из Эстонии и канадский покерный миллионер Даниэль Дворесс подписали соглашение о распределении призовых, но в короткой схватке титул остался за последним.

Ладва также успешно участвовала в других турнирах GGOC. В тот же день он сыграл на турнире Sunday Saver и заработал €50,000 призовых. Только за последние два года 24-летний Оттомар Ладва заработал более шести миллионов евро призовых в сети GG.

До участия в турнирах по покеру юноша из Хаапсалу многого достиг в шахматах еще будучи учеником Ляэнемааской гимназии. Оттомар Ладва – четырехкратный чемпион Эстонии по шахматам, самый молодой чемпион Эстонии по шахматам, в 12 лет он занял третье место на молодежном чемпионате Европы.

Всего за несколько лет Ладва стал одним из самых уважаемых профессионалов онлайн-покера в мире, заслужив титул лучшего игрока в покер из Эстонии.

По словам покерного менеджера OlyBet Херли Олопа, Ладва также является частым гостем турниров с экстремально высокими бай-инами - более 10 000 долларов. Только за последние два года он заработал более €6 млн призовых в сети GG. «Из этой суммы необходимо вычесть взносы за турниры, но очевидно, что заработок Ладва намного выше средней. Мы говорим о турнирах, которые чрезвычайно сильны и в которых участвуют абсолютные лучшие в мире игроки в покер», — пояснил Олоп.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.