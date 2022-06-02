Нелегально работавшему на стройке в Эстонии иностранцу предписали покинуть страну

Рейд, направленный на выявление нелегальной рабочей силы из числа иностранцев, был проведен 1 июня, пишет RusERR Лыунаская префектура.

Были проверены два юридических и 10 физических лиц. Чиновники установили, что один из работавших на объекте строителей не имел законных оснований для пребывания в Эстонии.

"Им оказался гражданин Узбекистана. Он был оштрафован на 100 евро и получил предписание покинуть страну, а также запрет на въезд в Эстонию в течение двух лет", - рассказали rus.err.ee в префектуре.

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