Контавейт станет второй ракеткой мира

Контавейт на прошлой неделе уступила в первом круге Roland Garros австралийке Айле Томлянович, но поскольку ей нужно было защищать меньше пунктов, чем другим теннисисткам в первой десятке, она 6 июня поднимется с пятого на второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет rus.err.ee.

Это самая высокая позиция в рейтинге WTA как для самой Контавейт, так и во всей истории эстонского тенниса.

Первой ракеткой мира останется полячка Ига Швёнтек, а третьей - испанка Паула Бадоза.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.



