Контавейт станет второй ракеткой мира
Несмотря на неудачное выступление на Открытом чемпионате Франции, эстонская теннисистка Анетт Контавейт со следующей недели поднимется на вторую строчку в мировом рейтинге.
Контавейт на прошлой неделе уступила в первом круге Roland Garros австралийке Айле Томлянович, но поскольку ей нужно было защищать меньше пунктов, чем другим теннисисткам в первой десятке, она 6 июня поднимется с пятого на второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет rus.err.ee.
Это самая высокая позиция в рейтинге WTA как для самой Контавейт, так и во всей истории эстонского тенниса.
Первой ракеткой мира останется полячка Ига Швёнтек, а третьей - испанка Паула Бадоза.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.