КОЛОНКА RusDelfi | Разберитесь с кошмаром на автозаправках!

Последние три месяца жители Эстонии следят за новостями из Украины, которые оставили в тени все остальные новости, которые могли бы стать главными новостями в стране, если бы не война в Украине. Например, как люди отреагировали бы год назад, когда увидели бы цены на наших автозаправках? Многие посчитали бы невозможными такие цены за литр топлива, но это стало нашей ежедневной реальностью. Еще казалось невозможным и то, что рейтинги правящей партии продолжают расти, несмотря на двадцати процентную инфляцию в Эстонии. Отчасти это напоминает рейтинги Владимира Путина в России, про которые российские социологи давно заметили, что чем хуже ситуация в стране, тем выше рейтинги Владимира Владимировича.

Проблемой эстонской политики давно является то, что большее внимание уделяется тому, что политики говорят и обещают, чем тому, что они реально делают. Если мы вспомним, что говорило и говорит наше правительство во время кризиса с энергеносителями, то получается высокоуровневый троллинг своего собственного народа; когда в декабре 2021 года у Юргена Лиги из партии реформ спросили, как следует реагировать на резкий рост цен на топливо, опытный эстонский политик ответил, что в Эстонии слишком много говорят о том, как тратить деньги, но совсем не думают о том, как больше заработать. В январе 2022 года у Каи Каллас спросили, что же делать с высокими ценами на электроэнергию, и она посоветовала людям отказаться от второго холодильника. В Эстонии в апреле этого года инфляция достигла 19%, и премьер-министр снова стала давать советы, так, например, она порекомендовала населению начинать больше экономить, несмотря на то, что в первую очередь сильно выросли цены на продукты питания, товары первой необходимости и топливо.

Вчера люди опять столкнулись с неприятным сюрпризом — цены на топливо в очередной раз побили рекорд. Однако, наши правящие политики ответили на справедливые претензии, порекомендовав людям не покупать много топлива.