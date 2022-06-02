КАРТЫ | Россия оккупировала пятую часть Украины. Это как половина Германии или Италии

Также Бокоч выложил карты некоторых европейских стран, в границах которых обведена территория примерно той же площади. Она равна почти половине Германии, примерно половине Италии, или Швейцарии и Австрии вместе взятым.

Все эти карты Бокоч прокомментировал по-английски: «Для моих европейских друзей! Просто имейте в виду эту область Украины, оккупированную Россией, когда слушаете заявления своих политиков».

Его пост собрал больше двух тысяч лайков и девяти тысяч репостов в фейсбуке. Он также разошелся в инстаграме, где его опубликовала пользовательница по имени Елена Архипчук (Olena Arkhypchuk). Там его лайкнули более 14 тысяч раз.

«Есть разница, когда это ваш город [оккупирован]?» — задала вопрос Архипчук. «И кроме этого, пожалуйста, помните, что это не просто кусок земли — там живут люди, которые полжизни проработали, строили/покупали свои дома. А теперь они в заложниках у российских оккупантов», — добавила она (вероятно, скопировав текст одного из комментариев под постом Бокоча).

Бокоч не уточнил, сам ли он сделал карты и откуда взяты данные для них. Карты оккупированных территорий Украины публикуют украинские и российские СМИ, американский Институт по изучению войны и британская военная разведка. Также карту районов, которые оказались под оккупацией и где идут боевые действия, выложило министерство социальной политики Украины.

Но более вероятно, что создатель карт вычислил площадь оккупированной территории, проведя на Google Maps линию фронта. «Медуза» сделала то же самое, чтобы проверить правильность расчетов. У ее площадь украинской территории, захваченной Россией, оказалась больше — не 123 229, а примерно 143 886 квадратных километров (это почти 24% территории Украины).

До вторжения 24 февраля площадь украинских земель, захваченных Россией, составляла, по данным Киева, 7% от всей территории страны.

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