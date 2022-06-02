ОПРОС | Вы поддерживает нынешнюю коалицию центристов и реформистов?

В 2019 году выборы выиграла Партия реформ, но у нее не получилось сформировать коалицию. Поэтому это право было передано Центристской партии. Юри Ратас создал союз с EKRE и Isamaa. В начале 2021 года коалиция EKREIKE развалилась из-за коррупционного скандала, а Партия реформ выбрала центристов для руководства страной. Теперь же, за 8 месяцев до выборов, дуэт центристов и реформистов близок к разводу. Центристы хотят принять Закон о пособиях, реформисты считают, что на это нет дополнительных средств. Получается ситуация, в которой коалиция не может прийти к общему знаменателю, а лидирующая партия оказалась в меньшинстве в парламенте.