Роберт Рооба - снова лучший хоккеист Эстонии

Лучшими хоккеистами Эстонии второй год подряд были названы Роберт Рооба и Диана Кааресте.

В прошлом сезоне Рооба играл в сильной Континентальной хоккейной лиге в России и помог национальной сборной остаться в дивизионе 1Б, пишет rus.err.ee.

Кааресте стала чемпионкой Эстонии в составе хоккейного клуба "Розовая Пантера" и помогла женской сборной выиграть чемпионат мира в третьем дивизионе.

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