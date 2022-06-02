Хоккей
02.06.2022, 08:55

Роберт Рооба - снова лучший хоккеист Эстонии

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Robert Rooba 9.11.2021
Robert Rooba 9.11.2021
ФОТО: Ekspress Meedia | Andres Putting

Рауно Паррас в среду был переизбран президентом Эстонского хоккейного союза на следующие четыре года, эту должность он занимает с 2014 года.

Лучшими хоккеистами Эстонии второй год подряд были названы Роберт Рооба и Диана Кааресте.

В прошлом сезоне Рооба играл в сильной Континентальной хоккейной лиге в России и помог национальной сборной остаться в дивизионе 1Б, пишет rus.err.ee.

Кааресте стала чемпионкой Эстонии в составе хоккейного клуба "Розовая Пантера" и помогла женской сборной выиграть чемпионат мира в третьем дивизионе.

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