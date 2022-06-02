Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Шотландией

«Есть мгновения, когда не нужно много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы! Радость нашим военным, всей нашей стране. Мы сражаемся все, каждый на своём фронте, именно за это. За наш сине-жёлтый флаг, за наш герб на сердце, за (гимн) «Ще не вмерла України…», который не заглушить. Воюем, дерёмся, выстоим, победим. Потому что украинцы!» — написал Зеленский в своём телеграм-канале.