ВИДЕО | Глава представительства Еврокомисси в Эстонии: громко звучит, но от помощи ЕС Украине зависит спасение мира

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Ты очень хорошо знаешь, что происходит в Брюсселе. Для начала спрошу: за эти три месяца, что идет война, сколько времени уходит в Брюсселе на все, что прямо или косвенно связано с путинской войной? Сколько времени остается на что-то другое?



Большая часть времени сейчас тратится на поиск решений по оказанию Украине максимально возможной помощи, и даже больше. Как максимально укрепить страны ЕС против этой агрессии, в том числе с экономической точки зрения. И, конечно, как мы можем ослабить Россию. Подавляющее большинство всех обсуждаемых тем касается этого. И это правильно.



Давай поподробнее. Три месяца — все-таки очень короткий срок для ЕС, если говорить о нормальной ситуации. Что конкретно успели сделать? Я имею в виду не слова поддержки, а реальную помощь, благодаря которой Украина выстоит, останется на плаву, а бежавшие от войны люди смогут укрыться в ЕС или самой Украине?



Все это и успели сделать. Для начала, самое важное — помощь вооружением, которое поможет им победить в этой войне. Мы все работаем над тем, чтобы Украина могла выиграть войну. Европейский фонд мира уже потратил 1,5 млрд долларов на компенсацию странам-участницам за отправку оружия в Украину, и уже разрабатывается новый пакет на полмиллиарда долларов.



Если говорить об экономической и финансовой помощи, то ясно, что экономика Украины ухудшилась из-за войны. То, что мы сделали в ЕС, — это финансовая помощь для поддержки жизнеспособности страны: чтобы платились пенсии, чтобы было электричество, связь. За эти три месяца как бюджет ЕС, так и европейские банки, финансовые учреждения предоставили Украине более 4 млрд евро финансовой помощи.



И, как анонсировала Комиссия, к концу года она увеличится до девяти миллиардов. Это необходимо для поддержания жизнеспособности государства и бюджета.